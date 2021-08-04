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نقل رئيس مركز الفشن للعمل بديوان عام محافظة بني سويف

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نقل رئيس مركز الفشن للعمل بديوان عام محافظة بني سويف نقل رئيس مركز الفشن للعمل بديوان عام محافظة بني سويف

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قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نقل رئيس مركز ومدينة الفشن للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب لرئيس المدينة بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار لصالح ودعم منظومة العمل التنفيذي بالمركز من خلال تحسين الأداء وتلافي السلبيات، خاصة مع كثرة الشكاوى من تدني مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن بدائرة المركز والمدينة، وذلك ما أكدته لجان المتابعة والتفتيش والرصد الميداني المكلفة من قبل المحافظ بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق العامة وتقييم أداء التنفيذيين في مختلف القطاعات الخدمية.

المصرى اليوم

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