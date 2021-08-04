تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ للدوري الممتاز والذي يقام في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق- نبيل دونجا- إيريك تراوري- عبدالله السعيد- محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان- أحمد توفيق- أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- عمر جابر- جون أنطوي- طارق طه- إبراهيم حسن- دودو الجباس