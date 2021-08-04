محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات «حياة كريمة» بمركز يوسف الصديق

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي يوسف الصديق، للوقوف على سير العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد الفرجاني، والدكتور خالد محمد السيد المستشارين الهندسيين وعضوي لجنة المتابعة بمجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة بالفيوم، والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق، الذي يأتي على مساحة 1200م2، ويضم الوحدة المحلية وعدد 3 مكاتب خدمية أحدهما للبريد والآخر للتموين وثالث للشهر العقاري، إضافة لوحدة شئون اجتماعية وجمعية زراعية، ومكتبة ثقافية، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد في قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية لإنشاء المجمع الخدمي.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمركز شباب كحك قبلي، على مساحة 320 م2 للمبنى الإداري، إضافة لمساحة 500 م2 لملعب كرة قدم خماسي، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من أعماله خلال 3 أشهر، خدمة لشباب القرية واستثماراً لطاقاتهم، حيث تتم تلك الأعمال بالتوازي مع أعمال توصيل شبكات الغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات، والارتقاء أعمال الكهرباء ورصف الطرق بالقرى المنفذ بها المشروعات.

وخلال تفقد المحافظ لمركز الشباب استمع لشكوى عدد من المواطنين، بشأن قلة مناسيب مياه الري بسبب ردم المجري المائي أسفل أعمال التغطية لفتحة دومة على هدار أبو لطيعة نهاية بحر النزلة بقرية الرواشدية، وتروي مساحة 250 فداناً، وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة الري بسرعة معاينة المجرى المائي الخاص بالفتحة ـ غداً ـ بمشاركة مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مع إعداد تقرير تفصيلي بالحلول الهندسية المقترحة والتكلفة التقديرية لأعمال تطهير وتأهيل المجرى لوصول مياه الري للنهايات.

وتابع المتحدث الرسمي، أن جولة المحافظ شملت كذلك تفقد الأعمال الإنشائية لاستكمال محطة الصرف الصحي لقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 40 ألف نسمة، وتشمل أعمال المحطة إنشاء خزانات للترسيب الابتدائي وأخرى للترسيب النهائي، وأحواض تهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحط بالفعل.

وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمشروعات على الاستعانة بالعمالة اللازمة لها من أهالى محافظة الفيوم خصوصاً أهالي القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

الجدير بالذكر أن جولة المحافظ اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي قد تواجه التنفيذ إن وجدت.