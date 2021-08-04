يشهد إقبالاً كبيراً.. "سميري ينبع" يواصل تقديم اللقاحات بانسيابية

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عيادات مجهزة بالكامل يديرها نخبة من الكوادر والأطقم المتخصصة والمدربة

يواصل القطاع الصحي بمحافظة ينبع ممثل بمركز اللقاحات في خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين.



يأتي من ضمن هذه المراكز الفاعلة مركز تطعيم مركز السميري بالبلد والذي يحتوي على عدة عيادات مجهزة بالكامل لاستقبال المواطنين والمقيمين وتقديم خدمة التطعيم لهم وذلك بطريقة منظمة ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة وذلك بمتابعة إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع.

يأتي ذلك امتدادا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار جائحة كورونا بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا التي تضعها الدولة في أول اهتماماتها.

وتسير آلية أخذ اللقاح بالمركز بانسيابية تامة فيما يشهد المركز إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة وذلك وفق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا فيما طالبت وزارة الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.