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بدون موعد مسبق.. "ملكية ينبع" تستقبل الطلاب والطالبات الراغبين بالحصول على لقاح "كورونا"

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أكدت على ضرورة مرافقة ولي الأمر لمن هم دون 18 عامًا

بدون موعد مسبق..

أعلن برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع، بالتعاون مع قطاع التعليم، عن استقبال الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بدون موعد مسبق، وذلك بعد غد الخميس من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة السادسة مساء.

جاء ذلك تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتسهيلًا لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمدينة ينبع الصناعية، فيما أكد ضرورة مرافقة ولي الأمر من الدرجة الأولى لمن هم دون 18 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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