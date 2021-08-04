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بصوت شوبير .. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر القنوات التالية

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بصوت شوبير .. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر القنوات التالية بصوت شوبير .. مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر القنوات التالية

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يحل النادي الأهلي ضيفاً على منافسه وادي دجلة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيتم نقل مباراة المارد الأحمر أمام وادي جلة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة اون تايم سبورت الفضائية والتردد الأرضي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بصوت المعلق احمد شوبير عبر القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

قائمة الأهلي ضد وادي دجلة

محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، وقبل انطلاق المران أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

ترتيب الاهلي ووادي دجلة في الدوري

يحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر والذي خاض مباراة أكثر، ويتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير بعدما جمع 23 نقطة من 27 لقاء.

المصرى اليوم

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