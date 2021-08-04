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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021 بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز 2021

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي.

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم الأربعاء 4-8-2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي، ويسعى الدراويش لحصد الثلاث نقاط لتحسين مراكزهم داخل مسابقة الدورى الممتاز 2020- 2021.

تنقل مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

لمشاهدة مباراة الاسماعليى وبيراميدز اضغط هنا

المصرى اليوم

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