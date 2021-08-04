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عمت الفرحة أرجاء مصر والوطن العربى بعد الفوز الكبير الذى حققه منتخبنا لكرة اليد على نظيره الألمانى بنتيجة (31- 26) الثلاثاء فى مباريات الدور ربع النهائى من دورة أوليمبياد طوكيو 2020، ليصل إلى الدور قبل النهائى ليواجه منتخب فرنسا صباح اليوم.

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020

واحتفل المصريون فى كل مكان بفوز فريقهم الذى يعلقون عليه آمالًا كبيرة نظرًا لقدرات لاعبيه وجهازه الفنى التى أكدتها مسيرته خلال البطولة، واستطاعته الوصول إلى نصف النهائى عقب سلسلة انتصارات متتالية.

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020

حيث لعب المنتخب المصرى لكرة اليد 5 مباريات فى دور المجموعات بأوليمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020

فاز فى 4 لقاءات وخسر فى مواجهة وحيدة أمام الدنمارك.

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد فى أوليمبياد طوكيو 2020