سيدات اليد يستأنفن تدريباتهن اليوم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادى الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء بصالة ٢ بمقر القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك قد منح لاعبات الفريق راحة من التدريبات امس الثلاثاء.

وقام الجهاز الفني للفريق بوضع برنامج إعداد شامل من أجل الوقوف على مستوى لاعبات الفريق.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على عقد جلسات على هامش التدريبات مع لاعبات الفريق لتوضيح بعض النقاط الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها خلال فترة الإعداد .

ويقود فريق سيدات الزمالك المدير الفني محمد عبدالكريم .