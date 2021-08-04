أخبار عاجلة

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور -
رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات -
أسامة عبدالكريم : الشناوي متمسك بالأهلي.. ومصطفى شوبير حارس موهوب -
«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سيدات اليد يستأنفن تدريباتهن اليوم

Print
سيدات اليد يستأنفن تدريباتهن اليوم سيدات اليد يستأنفن تدريباتهن اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادى تدريباته مساء اليوم الأربعاء بصالة ٢ بمقر القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك قد منح لاعبات الفريق راحة من التدريبات امس الثلاثاء.

وقام الجهاز الفني للفريق بوضع برنامج إعداد شامل من أجل الوقوف على مستوى لاعبات الفريق.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على عقد جلسات على هامش التدريبات مع لاعبات الفريق لتوضيح بعض النقاط الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها خلال فترة الإعداد .

ويقود فريق سيدات الزمالك المدير الفني محمد عبدالكريم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي