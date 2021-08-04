مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

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7 منتخبات تتسابق للظفر باللقب الثالث

بمشاركة 7 منتخبات تحتضن جمهورية مصر بطولة كأس العرب للسيدات، خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتتنافس منتخبات مصر والأردن وتونس والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان، على لقب البطولة التي تلعب للمرة الثالثة.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، المدرجة في روزنامته للموسم الرياضي 2021 - 2022.

ونُظمت النسخة الأولى من البطولة في الإسكندرية عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما كانت النسخة الثانية في الدوحة العاصمة القطرية عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.