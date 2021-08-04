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«السكة الحديد» تقرر تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «تحيا »

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«السكة الحديد» تقرر تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «تحيا مصر» «السكة الحديد» تقرر تعديل تركيب 8 قطارات بعربات «تحيا »

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قررت السكة الحديد تعديل تركيب عدد ٨ قطارات بخط الإسكندرية /محرم بك /مطروح بعربات محسنة (تحيا ) بنفس التركيب والمواعيد الحالية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2021/8/5 وهي كالتالي :

١- قطار ٣٠٠ ركاب محرم بك / مرسي مطروح

٢- قطار ٢٩٩ ركاب مرسي مطروح / محرم بك

١- قطار ٦٤٩ ركاب مرسي مطروح / محرم بك

٢- قطار ٦٥٦ ركاب محرم بك / الضبعة

٣- قطار ٦٥٧ ركاب مرسي مطروح / الضبعة

٤- قطار ٦٥٤ ركاب محرم بك / مرسي مطروح

١- قطار ٦٤٦ ركاب الضبعة / مرسي مطروح

٢- قطار ٦٤٧ ركاب الضبعة / محرم بك

يتم قيام قطار مخصوص يوم 2021/8/5 فقط بعدد ١٣ عربة من محطة القاهرة الساعة 9.15 إلى محطة مرسي مطروح يصلها الساعة 18.00ويقف بمحطات ( بنها /طنطا/ دمنهور/ محرم بك/ العامرية / برج العرب/الحمام / العلمين/ سيدي عبدالرحمن / الضبعة / جلال / راس الحكمة/ جروالة) .

المصرى اليوم

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