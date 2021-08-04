محافظ الشرقية يوجه بتطوير منطقة كوبري البحر ورفع الإشغالات بمركز ههيا

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا، بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة كوبري البحر بالمدينة، تماشاً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدنها.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمدينة ههيا، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، ومراجعة عقود السويقات وإلتزام البائعين بالتوقيتات المحدده لإقامتها، ومتابعه رفع شوايات المطاعم من الشوارع العامة وإلزام أصحاب المطاعم بتطبيق شروط الأمن الصناعي للشوايات، واتخاذ الإجراءات القانونية فيما عدا ذلك.

شدد المحافظ على ضرورة الإستمرار في تكثيف أعمال النظافة ،ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين ورفع الإعلانات واللوحات غير المرخصة من على واجهات المباني وأعمدة الإنارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدي لظاهرة التوك توك وإعادة الإنضباط للشارع.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتواجد في الشوارع والإلتحام بالمواطنين والإستماع لشكواهم والعمل على حلها، وكذلك متابعة النوبتجيات الصباحية والمسائية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي.