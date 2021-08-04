التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف (صور)

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سلم الدكتور هشام الهلباوي مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، الأربعاء، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، درع البرنامج، وذلك تقديرا لمجهوداته في دعم تنفيذ وتحقيق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتميز المحافظة ومساهمتها الفعالة في تحقيق البرنامج نجاحا دوليا.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن التكريم جاء في اطار إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ بمحافظتى سوهاج وقنا بمنصات الأمم المتحدة «كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة»، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتكريم أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظتين، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة.

توجه محافظ سوهاج بالشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومدير وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، على الدعم والتعاون المستمر مع المحافظة لتحقيق النجاحات التي تحققت على أرض الواقع بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال الدعم المباشر والمستمر للمحافظة ولفريق وحدة التنفيذ المحلية، والمتابعة المستمرة لكافة الخطوات التنفيذية التي يقوم بها أعضاء المكونات المختلفة بالوحدة.

كما قام «الهلباوي»، وأعضاء المكتب التنسيقي بتكريم الدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وعدد من أعضاء الوحدة نظرا لتميزهم ومجهوداتهم طوال الفترة الماضية، وما تحقق من نجاحات للبرنامج ساهمت في إشادة المنظمات العالمية به كنموذج يحتذى في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشملت مراسم التكريم ايضا الوقوف دقيقه حدادا على روح المرحوم اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي السابق، وإهداء درع البرنامج لاسم الراحل نظرا لمجهوداته وما قدمه من دعم في تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة البرنامج، حيث تسلم الدرع اللواء حسن عبدالغني رئيس الشركة الحالي.

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف

التنمية المحلية بالصعيد تسلم محافظ سوهاج درع البرنامج لتحقيقه الأهداف