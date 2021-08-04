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الأهلي يعرض ناصر ماهر و 20 مليون جنيه لضم إبراهيم عادل

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الأهلي يعرض ناصر ماهر و 20 مليون جنيه لضم إبراهيم عادل الأهلي يعرض ناصر ماهر و 20 مليون جنيه لضم إبراهيم عادل

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جدد مسؤولى النادى الاهلي، المفاوضات مع نظرائهم فى نادى بيراميدز من اجل الحصول على خدمات ابراهيم عادل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، خاصة فى ظل رغبه اللاعب فى الانضمام للنادى الاهلي، بعدما عقد امير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الاهلي جلسه مع اللاعب منذ عدة شهور .

واكد خلالها رغبته فى ارتداء تيشرت النادى الاهلي، و عرض مسوؤلى النادى الاهلي على بيراميدز الحصول على خدمات ناصر ماهر و 20 مليون جنيه لضم ابراهيم عادل، ولكن لم يحسم نادي بيراميدز موقفه النهائي من العرض الاخير للنادى الاهلي .

وظهر ابراهيم عادل بمستوى متميز مع بيراميدز منذ ان تم تصعيده لصفوف الفريق الاول بعد ان تم التعاقد معه من صفوف نادى المريخ البورسعيدي .

المصرى اليوم

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