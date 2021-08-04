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صاعقة تضرب فرح في بنجلادش وتقتل 17 شخصا

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صاعقة تضرب فرح في بنجلادش وتقتل 17 شخصا صاعقة تضرب فرح في بنجلادش وتقتل 17 شخصا

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أعلنت الشرطة البنجالية، مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 12 بجروح، عندما أصابت صاعقة حفل زفاف على مركب شمال غرب البلاد.

وقال المسؤول بالشرطة، فريد حسين، إن «الصاعقة ضربت المركب مع وصوله إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبغانغ، بينما كان المدعوون في طريقهم إلى منزل العروس».

وقال المسؤول بخدمة الإطفاء، مهر الإسلام، إن «14 شخصا نقلوا للمستشفى، وكان العريس من بين المصابين».

وتقتل الصواعق المئات كل عام في بنجلاديش التي أعلنتها كارثة طبيعية في عام 2016، عندما أودت الصواعق بحياة أكثر من 200 في شهر مايو وحده منهم 82 في يوم واحد.

المصرى اليوم

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