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الموافقة على 35 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

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الموافقة على 35 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف الموافقة على 35 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (80) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعودالسكرتير العام، المستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، والأستاذة لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة،الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 35 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها«حتى الآن»إلى 2765 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1442 عقدا موزعا (1023عقود مباني+419 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

المصرى اليوم

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