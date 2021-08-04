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لأول مرة.. فيسبوك يعرض فيلمًا مقابل المال خلال بث مُباشر

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لأول مرة.. فيسبوك يعرض فيلمًا مقابل المال خلال بث مُباشر لأول مرة.. فيسبوك يعرض فيلمًا مقابل المال خلال بث مُباشر

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يستعد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى عرض فيلم في حدث مباشر، إلاّ أن مشاهدة الفيلم ستكون عن طريق تذاكر مدفوعة.

وسيلجأ موزع أفلام إلى «فيسبوك» من أجل العرض الأول الحصري لفيلمه عبر حدث مباشر.

وبحسب ما نقل موقع «axios»، فإن الكثير من الأخبار تحدثت عن فيلم «The Outsider» الوثائقي، وسوف يعرض علنا للمرة الأولى عبر «فيسبوك»، مقابل 3.99 دولار أمريكي في 19 أغسطس.

وقال ستيفن روزنبوم، مخرج الفيلم: «قبل هذا الفيلم، كان يتعين عليك العثور على شركة توزيع عالمية من أجل عقد صفقات مسرحية وإذاعية منفردة، وبمجرد اجتيازك للأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، ستجد صعوبةً كبيرة. لذا بدون فيسبوك، ما كانت الأسواق الصغيرة والمتوسطة ستشهد عرض هذه الأفلام على الإطلاق».

هذا وسيتم عرض الفيلم على الهواء مباشرة عبر «فيسبوك» حول العالم في التوقيت ذاته، للمستخدمين الذين سيدفعون ثمن المشاهدة مقابل الحصول على رابط يوفره الموزع لعرض الفيلم.

المصرى اليوم

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