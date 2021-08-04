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غلق مركزين غير مرخصين للدروس الخصوصية في حملة بمنيا القمح

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غلق مركزين غير مرخصين للدروس الخصوصية في حملة بمنيا القمح غلق مركزين غير مرخصين للدروس الخصوصية في حملة بمنيا القمح

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومسؤولي الضرائب العامة بشن حملات مفاجئة لضبط وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية، التي تقدم خدمات علمية بدون الحصول على ترخيص ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

وأوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، ومأمورية الضرائب العامة، بشن حملة مفاجئة بمدينة منيا القمح لضبط السناتر والكيانات التعليمية غير المرخصة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالمدينة، وتم إخطار مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، فضلاً عن فتح ملف ضريبي للقائمين على المركزين المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية، التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصرى اليوم

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