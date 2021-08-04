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صندوق النقد يعلن حصول لبنان على دعم 860 مليون دولار

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صندوق النقد يعلن حصول لبنان على دعم 860 مليون دولار صندوق النقد يعلن حصول لبنان على دعم 860 مليون دولار

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أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على دعم بقيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، غير أن هذه الأموال لا تكفي لحل المشاكل القائمة في البلاد.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه فرنسا لدعم لبنان بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بأن لبنان سيحصل على هذا المبلغ الهائل بهدف تعزيز احتياطياته المستنزفة ودعم العديد من احتياجات شعبه الطارئة.

وشددت على ضرورة استخدام هذه الأموال «بطريقة حكيمة ومسؤولة» لكي تجلب أكبر فائدة ممكنة إلى البلد وشعبه.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشاكل لبنان الهيكلية طويلة الأمد، قائلة إن هناك حاجة لتشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات وإحياء الاقتصاد المتعثر في البلاد.

المصرى اليوم

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