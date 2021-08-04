إعلامية توجّه رسالة للرجال: «أنت قلب وعين أمك.. مفيش اختلاف أنها أغلى حد في حياتك»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين، رسالة للرجال، إذ كتبت: «لما أقولك يا روح أمك ما تزعلش لأن روحك وروحا بيبقوا مرتبطين من أول لحظة ليك في أحشائها.. ولما أقولك وحياة أمك أنا كده بحلفك بالغالية يعني برضه ماتزعلش».

وأضافت، في رسالة عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»:

«وحياة أمك.. افهم بقى

إنت زعلت؟...طيب لييييه؟

تعالى أفهمك بالراحة

مفيش اختلاف على أن أمك دى أغلى حد في حياتك وأنت طبعا كل حياتها، لأن من لحظة ما بتكون جنين،

قلبها وروحها واحساسها بيتعلقوا بيك.

و بعد ما تخرج للنور..

بتكون أنت قلبها اللى بيمشى على الأرض، لو إتأذيت أو تعبت أو حزنت، قلبها بيوجعها عليك، ومع كل خطوة في حياتك نبضة أمل بتدق في قلبها تفرحه

⛔ يعنى أنت قلب أمك..

روحها وروحك مرتبطين من لحظة وجودك في أحشائها وبيفضل الارتباط ده موجود للأبد، وده اللى بيخلى الأم تحس بإبنها وهو بعيد إذا كان بخير وللا مهموم ،

⛔يعنى أنت روح أمك..

نظرتها للحياه كلها بتتغير أول ما عيونها تلمحك وتبدأ تشوف العالم وتعيد إكتشاف الأشياء من خلالك وتبقى انت النور اللى بيهديها ويدلها على الطريق.

⛔يعنى أنت عين أمك..

حياتها كلها من أول يوم بتكون مسخرة ليك يعنى عايشة علشانك، بتتحمل وتصبر وتتعب علشانك، ومفيش حد في الدنيا يتمنى إنك تكون أحسن منه غيرها، علشان كده لازم تفضل تحلف بحياتها طول عمرك، يعنى لما أقولك وحياه أمك، انا كدة باحلفك بالغالية، يعنى ماتزعلش بقى، ماشى يا روح أمك؟