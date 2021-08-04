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فيسبوك تحاول تحليل البيانات المشفرة على "واتسآب" من دون فكّ تشفيرها

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فيسبوك تحاول تحليل البيانات المشفرة على "واتسآب" من دون فكّ تشفيرها فيسبوك تحاول تحليل البيانات المشفرة على "واتسآب" من دون فكّ تشفيرها

فيسبوك تحاول تحليل البيانات المشفرة على

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تحاول حاليًّا ابتكار تقنية جديدة تحلل البيانات المشفرة على تطبيقاتها المختلفة مثل "واتسآب"، من دون فك تشفيرها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك تسعى لتلك التقنية حتى لا تتهم بالاعتداء على خصوصية مستخدميها، والاطلاع على بياناتهم الشخصية.

ونقل التقرير عن مصادر داخل فيسبوك تأكيدها تجنيد الشركة خبراء متخصصين في الذكاء الصناعي لدراسة إمكانية الوصول لتلك الخاصية، بحيث يمكن استغلالها في استهداف حسابات واتسآب المشفرة بالإعلانات من دون الكشف عن محتواها.

وأطلقت فيسبوك على تلك التقنية الجديدة اسم "التشفير متماثل الشكل"، الذي يعتمد على إمكانية تحليل البيانات من دون فك تشفيرها أو الاطلاع على محتواها، لحماية البيانات من مخاطر الأمن السيبراني والحفاظ على خصوصية تلك المعلومات.

وتسعى فيسبوك من خلال تلك التقنية الجديدة إلى أن تتجاوز عاصفة سياسات الخصوصية الجديدة على "واتسآب"، التي أثارت حملة انتقادات كبرى وصلت إلى المطالبة بحذف التطبيق ولجوء عدد كبير من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى منافسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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