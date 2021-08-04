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أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

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أشار إلى أنه موجّه لدعم الأسر الأشد احتياجًا

أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي لكي يتم تسليمها لمستفيديها، موضحًا أن الإسكان التنموي من أولى اهتماماتنا؛ لأنه موجه لدعم الاسر الأشد احتياجًا.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي برئاسة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الإسكان التنموي، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة.

واطلع أمير المنطقة على حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى الأعمال المنجزة ومتابعة سير عمل برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

واستعرض الدكتور علي بن محمد السواط أهم الإنجازات خلال العام الحالي، وتقديم الدعم المطلوب لتسهيل عمل البرنامج بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

وقدم رئيس اللجنة والأعضاء موجزًا أهم الإنجازات؛ حيث تم توفير 118 وحدة سكنية إلى تاريخه، مع اعتماد مشروعين في منطقة الباحة خلال عام 2021 بعدد 210 وحدات سكنية، كما تم دعم الأسر الأشد حاجة خلال عام 2021 بمبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال من خلال جود الإسكان، فيما تم تأسيس الجمعية الاولى بالمنطقة "جمعية الباحة للإسكان التنموي" والمتخصصة في تقديم خدمات الإسكان التنموي.

وفي ختام الاجتماع نوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من قبل القيادة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وثمّن جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي، مؤكدًا على ضرورة المسارعة بإنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي؛ كي يتم تسليمها لمستفيديها.

أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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