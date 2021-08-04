عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ546 فردًا في مخيم الزعتري

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للاجئين السوريين بالأردن

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية، أمس، لـ546 فردًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 209 مرضى، وعيادات الأطفال 101 مريض، وقسم الطوارئ 28 مريضًا، وراجع 33 مريضًا عيادتي الأسنان، كما تم استقبال 68 مريضة في العيادة النسوية، واستقبلت عيادة الأذن والأنف 30 مريضًا، كما تم عمل 48 تحليلًا لـ18 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 53 صورة أشعة لـ33 مريضًا، كما تم إعطاء 51 لقاحًا لـ19 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 385 وصفة طبية.