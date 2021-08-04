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.. شاعر كويتي يمدح صدام حسين ويثير جدلاً واسعاً

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بالفيديو.. شاعر كويتي يمدح صدام حسين ويثير جدلاً واسعاً .. شاعر كويتي يمدح صدام حسين ويثير جدلاً واسعاً
البعض يطالب بمحاكمته وآخرون يرفضون

بالفيديو.. شاعر كويتي يمدح صدام حسين ويثير جدلاً واسعاً

أثار شاعر كويتي جدلاً واسعاً؛ بعد نشره لقصيدة مدح فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقد طالب البعض بمقاضاة الشاعر ومعاقبته، فيما رفض آخرون ذلك.

وفي تقرير مصور، قال موقع " اليوم": إن الشاعر الكويتي بدر المحيني أثار الجدل بعد نشره فيديو قصيدة مدح فيها صدام حسين، خاصة أن القصيدة جاءت في الذكرى الـ31 على الغزو العراقي للكويت.

وفي قصيدته يقول "المحيني":

بغض النظر عن كل الأخطاء من صدام

أنا ضد أبو عدي في شرق ولا شام

لكن ماني بتباع من هب ولا دب

ويضيف الشاعر:

بغض النظر عن كل الأخطاء من صدام

وغض النظر برضو عن إحساس كره وحب

هذا (صدام) كان بالجيزة مثل رابع الأهرام

والأهرام يبقى أهرام في مدح ولا سب

يكفيني إنه يوم ساقوه للإعدام

تقدم ولا فيكم ابن أمه طحن لها حب

ولا قال حاجة غير شهادة الإسلام

جهرها على مرأى ومسمع وقلت هب

بخصوص الحروب اللي شعلها بشكل عام يجازيه ربي

ولا أنا عبد ماني رب".

وأثارت القصيدة جدلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل وسط ردود فعل متباينة، حيث يطالب معلق على موقع "تويتر" بمحاكمة الشاعر، ويقول: "هل فيه إجراء قانوني! لتمجيد صدام بهذا اليوم بالذات! بيوم ذكرى الغزو والألم! أتمنى ما يمر مرور الكرام اللي قاله".

ويرد معلق آخر: "قال الحق ليش الناس زعلانة؟ صح لسانك".

ويقول ثالث: "قصيدة كلش مو بوقتها، كان راعيت أهالي الشهدا والأسرى والمفقودين على الأقل بهالايام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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