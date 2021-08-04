أخبار عاجلة

13 سنة مابتخلفش .. ربة منزل تحرض على إجهاض ضرتها في السلام -
غياب نجم سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لوضع اليات تقديم تطعيمات كورونا -
«راعي تعبها ونفسيتها»... شقيق ياسمين عبد العزيز يثير حيرة جمهورها بعد شائعات انفصالها عن العوضي. -
محمد شيحة : «الملايكة» راضيين عن الزمالك والأهلى كان كعبة عالي في السنوات الماضية -
خالد جلال : الفوز على المقاصة فرصة البقاء بالدوري .. وعقوبة كبيرة تنتظر «عصام» لوقوفه على الكرة -
لأول مرة تظلمات الثانوية العامة مجانًا .. وزير التعليم يعلن خطوات إعادة فحص أوراق الإجابات -
سيد عبدالحفيظ : ما حدث هذا الموسم جعل الأهلي لا يثق في أحد -
"البنتاغون": لا نستطيع مساعدة الراغبين في الوصول لمطار كابل ونركز على التأمين -
التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التمسك بالقواسم.. كيف تحوّل المرجعيات العراقية التنوع المذهبي إلى عامل وحدة؟

Print
التمسك بالقواسم.. كيف تحوّل المرجعيات العراقية التنوع المذهبي إلى عامل وحدة؟ التمسك بالقواسم.. كيف تحوّل المرجعيات العراقية التنوع المذهبي إلى عامل وحدة؟
وباء الطائفية يُضعف نسيج المجتمع ويسمح للأعداء بالنفاذ إليه

التمسك بالقواسم.. كيف تحوّل المرجعيات العراقية التنوع المذهبي إلى عامل وحدة؟

‬من جوار بيت الله الحرام، حيث قبلة المسلمين حول العالم، بكل ما تجسده من معاني وحدة العقيدة، والإخاء الديني، واجتماع الكلمة، ونبذ الفرقة، تحتضن مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، ملتقى المرجعيات العراقية، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي للمرة الأولى في لقاء تاريخي، يجمع علماء السنة والشيعة في هذا البلد الإسلامي، الذي يمثل استقراره ووحدته عاملاً مهماً في قوة العالم الإسلامي في مواجهة التحديات العديدة، التي تفرض نفسها على واقعه ومستقبله، وفي إطار دعم المستمر لتعزيز فرص الحوار بين المذاهب، وتهيئة الأجواء الكفيلة بتعزيز الوحدة بين المسلمين لاسيما بين الأشقاء العراقيين.

ويسعى المجتمِعون إلى تعميق عرى التعايش المذهبي فيما بينهم، في إطار ما يقره الدين الإسلامي من قبول التنوع، بحيث يصبح التنوع الركيزة التي تتأسس عليها وحدة أبناء العراق، فالتنوع المذهبي لا يحول دون وحدة الصف بين أبناء المجتمع العراقي، متى التزم أبناء كل مذهب بقيم التعايش والتآخي والانتماء إلى وطنهم، وتعاونوا فيما بينهم في مواجهة التحديات التي توهن من قوتهم، وفي مقدمتها وباء الطائفية، الذي يفكك وحدة المجتمعات ويضعف نسيجها، ولخطورة الطائفية على استقرار العراق ووحدة أبنائه، يؤكد المجتمعون في الملتقى على مواجهتها، بشتى السبل، باعتبارها ثغرة ينفذ منها أعداء العراق إلى داخله، ويعبثون بوحدة نسيج.

وفي سياق إجماع المشاركين في الملتقى على خطورة الطائفية وضرورة مواجهتها، أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنه "ليس بين السنة والشيعة إلا التعايش مع حفظ الحقوق المذهبية، فالطائفية ليست من هدي الدين الإسلامي"، وفي إطار الإدراك العام للمشاركين بأن الطائفية لا أصل لها في الإسلام، بل تناقض تعاليمه السمحة في تعميق الأخوة بين المسلمين، يدرك المشاركون أيضاً أن مواجهة الطائفية تتطلب مواجهة خطاب التطرف الديني، أياً كان مصدره، ومكانه، وزمانه، وذريعته؛ لأن المغالاة والتطرف في فرض آراء خاصة، وفهم خاص لأمور الدين، هما المدخل لإثارة النعرات الطائفية، التي تحرق المجتمعات وتدمر السلم الاجتماعي بين أبنائها.

ولكي تحول المرجعيات العراقية تنوعها المذهبي إلى عامل مكرس لوحدتهم الوطنية، تدرك جيداً أن ذلك يحتاج إلى عدم تشويه صورة الآخر أمام أتباع كل مذهب، بل يحرص كل طرف على بناء صورة إيجابية للآخر؛ لأن تشويهه ونشر صورة سلبية عنه، سيؤدي إلى تعميق خطاب الكراهية، وإضعاف مبدأ التعايش الوطني، تدرك المرجعيات كذلك أن تحويل التنوع إلى عامل وحدة يتطلب التمسك بالقواسم والمشتركات الدينية والوطنية، بحيث تشكل إطار للفهم المشترك في التعاطي والتعامل مع مختلف القضايا التي تواجههم، كما يتطلب ابتعاد أتباع المذهبين السني والشيعي عن كل ما يثير العداوات والكراهية والضغائن، ويحرصون على تنقية الأجواء ليحل السلم ويسود التعايش فيما بينهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للفصام وشركة T2

توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للفصام وشركة T2

توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للفصام وشركة T2

توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للفصام وشركة T2

"الزيد " رئيساً تنفيذياً لشركة الملاحة الجوية السعودية

"الزيد " رئيساً تنفيذياً لشركة الملاحة الجوية السعودية

"الزيد " رئيساً تنفيذياً لشركة الملاحة الجوية السعودية

"الزيد " رئيساً تنفيذياً لشركة الملاحة الجوية السعودية