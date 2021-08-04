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وزير الزراعة يبحث مع «بنك الطعام» دعم صغار المزارعين وتسويق منتجاتهم

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وزير الزراعة يبحث مع «بنك الطعام» دعم صغار المزارعين وتسويق منتجاتهم وزير الزراعة يبحث مع «بنك الطعام» دعم صغار المزارعين وتسويق منتجاتهم

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وبحث معه آليات دعم صغار المزارعين
من خلال شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد وكذلك حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج ‏وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.

‏حضر الاجتماع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية.

المصرى اليوم

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