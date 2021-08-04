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محافظ الشرقية يحيل 12 طبيب وصيدلي وممرض للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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محافظ الشرقية يحيل 12 طبيب وصيدلي وممرض للتحقيق لتغيبهم عن العمل محافظ الشرقية يحيل 12 طبيب وصيدلي وممرض للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 12 طبيب وصيدلي ومراقب صحي وإداري وفني معمل وممرض، للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم بوحدة طب الأسرة بهربيط التابعة للإدارة الصحية بأبوكبير، وذلك أثناء زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم، لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان التابعة، والمرور اليومي على منافذ تقديم الخدمة بمختلف القرى والمراكز والمدن، لمتابعة الأداء والتأكد من إلتزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة صباح اليوم لقرية هربيط ،وتفقد وحدة طب الأسرة وبالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف، تبين له عدم تواجد عدد 12 من العاملين بالوحدة، ليصدر توجيهاته باتخاذ اللازم حيالهم، مؤكداً أنه لن يتهاون في توقيع الجزاء الرادع على كل من يتسبب في إحداث خلل بمنظومة.

المصرى اليوم

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