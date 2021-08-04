«عين شمس» الأولى على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية لعام 2021/2020

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حصلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على المركز الاول في ترتيب الجامعات المصرية بمجال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وفقًا لنتائج لعام 2021/2020، وذلك من خلال مساهمتها في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. فقد تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 21090 مواطناً وفقاً للنتائج الصادرة من الهيئة العامه لتعليم الكبار.

يأتي هذا الإنجاز بالرغم من الظروف المجتمعية التي مر بها العالم واجتياح جائحة كورونا وتوقف عديد من المؤسسات التعليمية، إلا أن طلاب جامعة عين شمس استطاعوا القيام بدورهم التطوعي المجتمعي وتحقيق الصدارة بحصول جامعتهم على المركز الأول للعام المالي 2021/2020.

والجدير بالذكر أن جامعة عين شمس بها أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية تم إنشاؤه عام ٢٠٠١، والذي يعمل على تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لفتح الفصول، كما تم اتخاذ إجراءات فاعلة للنهوض بالمشروع منها إنشاء سبع وحدات لمحو الأمية بكليات الجامعة ( التربية- البنات شعبة التربية- الآداب- التربية النوعية- التجارة- الألسن- الحقوق) للتواصل مع الطلاب ومتابعة المشروع، وتقديم حوافز للطلاب وتكريم الطلاب المتميزين بالمشروع.

وحصلت الجامعة على المركز الأول خلال دورتي أكتوبر ٢٠٢٠، ويناير ٢٠٢١، مما ساهم في حصولها على المركز الأول خلال العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١. وتسعى الجامعة بطلابها المتميزين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين القائمين على المشروع بتحقيق نتائج أفضل ومحو أمية اكبر عدد من الأميين لإعلان مصر خالية من الأمية.