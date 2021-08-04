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كارتيرون يتحفظ على ضم كريم العراقي بسبب مستواه في الأوليمبياد

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كارتيرون يتحفظ على ضم كريم العراقي بسبب مستواه في الأوليمبياد كارتيرون يتحفظ على ضم كريم العراقي بسبب مستواه في الأوليمبياد

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باتت صفقة انتقال كريم العراقي، الظهير الأيمن، للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، إلى صفوف مهددة بالفشل، بالرغم من أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للقلعة البيضاء، وذلك بعدما تحفظ باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على إنهاء التعاقد مع اللاعب بسبب المستوى السيئ الذي ظهر عليه مع الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وكان مسؤولو الزمالك قد نجحوا في إنهاء كافة بنود التعاقد مع اللاعب وكذلك مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، قبل السفر إلى اليابان لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية على أن يتم التعاقد بشكل رسمي عقب عودة البعثة من طوكيو، مؤكدا أن الثنائي حمزة المثلوثي وحازم إمام أفضل من كريم العراقي، وأن اللاعب لن يضيف أي جديد لفريق الزمالك.

يأتى ذلك في الوقت الذي وجد فيه اللاعب هجوما كبيرا من الجماهير، بسبب سوء مستواه مع المنتخب الأوليمبي، والذي ودع البطولة يوم السبت الماضي، من دور ربع النهائي بعد هزيمته أمام منتخب البرازيل بهدف دون رد.

المصرى اليوم

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