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مليون و50 ألف دولار حسمت انضمام موهبة سيمبا التنزاني للأهلي

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مليون و50 ألف دولار حسمت انضمام موهبة سيمبا التنزاني للأهلي مليون و50 ألف دولار حسمت انضمام موهبة سيمبا التنزاني للأهلي

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حسمت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي صفقة جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي، بعد التعاقد مع الموزمبيقي ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني، وأحد هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

ونجح الأهلي في إنهاء التعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم، بالرغم من العروض التي تلقاها من أندية الترجي التونسي، والوداد المغربي، وبعض أندية القسم الثانى في أوروبا إلا أن اللاعب تمسك بالانتىقال للنادي الأهلي، واتفق مسوؤلو القلعة الحمراء مع نظرائهم في سيمبا التنزاني على دفع مليون و50 ألف دولار يتم تقسيمها على ثلاث دفعات فضلا عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب، الذي أصبح ثاني الصفقات الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد من نادي النجوم.

ويحصل اللاعب الموزمبيقي على 400 ألف دولار في الموسم الواحد كراتب سنوي، تزيد 50 ألف دولار مع كل موسم وذلك بناء على الاتفاق الذي تم بين اللاعب وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي.

المصرى اليوم

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