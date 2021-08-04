رئيس جامعة طنطا يستقبل نائبي محافظي الغربية وكفر الشيخ

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أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن ‏نجاح تجربة نواب المحافظين يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وتقديره للشباب.

وأضاف «ذكى» أن الجامعة تهتم بدعم القيادات الشابة في كافة المجالات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب تنفيذًا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 .

جاء ذلك خلال استقباله كلا من الدكتور ‏أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، بمقر إدارة الجامعة.

أشار الدكتور محمود ذكى، إلى أن الجامعة ترحب بمتدربى البرنامج الرئاسى لزيارة الجامعة وكافة قطاعاتها للتعرف على ما تقدمه الجامعة من خبرات علمية وتطبيقية للطلاب وخدمة المجتمع، مؤكدا عمق التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في كافة المجالات لخدمة أهالي المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور ‏أحمد عطا على حرص المحافظة على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، والاستفادة القصوى من خريجى الجامعات، وتبنى مشاريع التخرج للطلاب لخدمة المجتمع.

أشاد نائب محافظ كفر الشيخ، بالطفرة التي تشهدها جامعة طنطا الآن من النهوض بالبنية التحتية والتحول نحو الجامعات الذكية والمنافسة بقوة في التصنيفات الدولية، والاهتمام بتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل في ظل الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل.