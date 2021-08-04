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انفجار في مجمع عسكري شديد التحصين تابع للنظام السوري

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انفجار في مجمع عسكري شديد التحصين تابع للنظام السوري انفجار في مجمع عسكري شديد التحصين تابع للنظام السوري
مقتل 5 عناصر وإصابة 11

انفجار في مجمع عسكري شديد التحصين تابع للنظام السوري

قُتِل شخص وأصيب ثلاثة، عندما شبّ حريق أدى إلى انفجار في حافلة عسكرية في مجمع عسكري شديد التحصين في دمشق في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

وذكر مصدر من النظام في موقع الانفجار أن "المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن تماسّ كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله".

وأضاف أن الانفجار وقع في الحافلة عند مدخل مجمع مساكن الحرس الجمهوري شديد التحصين في غرب العاصمة السورية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر آخر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن خمسة عسكريين على الأقل قُتِلوا وأصيب 11 في الانفجار.

والانفجارات نادرة في دمشق منذ أن سيطرت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على جيوب للمعارضة المسلحة حول المدينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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