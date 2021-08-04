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أمير الباحة يكرم عددًا من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين

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تقديرًا لدورهم المتميز في خدمة بلدهم

أمير الباحة يكرم عددًا من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين

كرم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، عددًا من رجال الأمن والمتطوعين والمبادرين والرياضيين من أبناء المنطقة، وذلك نظير إنجازاتهم المتميزة في مختلف مجالاتهم.

وشمل التكريم الجندي عايض بن شرار الغامدي "المرور"، ووكيل رقيب محمد بن ناصر الغامدي، ووكيل رقيب سلطان بن محمد مساعد الغامدي، ووكيل رقيب صالح بن جار الله الزهراني "الشرطة"؛ لمشاركتهم في إنقاذ حياة أسرة من الخطر أثناء أداء عملهم. كما كرم وكيل رقيب بندر بن بخيت الغامدي "الدفاع المدني" لنجاحه في إنقاذ حياة مواطن، والبطل عبدالله الغامدي الحائز على بطولة الملاكمة على مستوى المملكة.

فيما كرم حنان بنت أحمد العُمري "متطوعة ومبادرة" مصابة بمرض الفشل الكلوي منذ 21 عامًا مع معاناة والديها من مرض السرطان، وتعمل على إدارة مركز الزاهرة للتدريب.

ونوه الأمير حسام بن سعود إلى الدور الكبير الذي يقدمه شباب وبنات المنطقة في أداء أعمالهم، مثمّنًا كل الأعمال المتميزة التي يتم تنفيذها في جميع المواقع التي يحرص على متابعة تفاصيلها والقائمين عليها، والتي تنعكس على نوع المبادرات والأعمال الميدانية في مختلف مجالاتها، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود، وسيستمر تقدير كل الأعمال المجتمعية التي تخدم المنطقة ووطننا الغالي.

أمير الباحة يكرم عددًا من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين

أمير الباحة يكرم عددًا من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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