الإعدام لعاطلين بينهم كادر إخواني والمؤبد لـ 3 آخرين بتهمة القتل والبلطجة في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها بالإعدام لعاطلين شنقا بينهما كادر اخوانى من القيادات الوسطى هارب من عدة أحكام صادرة ضده والمؤبد لثلاثة آخرين لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم وممارسة اعمال البلطجة والترويع للمواطنين وذلك بعد رد مفتى الجمهورية على أمر إحالة أوراقهما لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهما

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أحد المتهمين الصادر ضده حكم بالإعدام هارب من عدة أحكام صادرة ضده لاستخدام أعمال العنف وأحداث جامع الفتح وحرق أقسام الشرطة وقام بتزوير بطاقة رقم قومى باسم آخر وانضم للتشكيل العصابي بعدما انقطعت الموارد، وارتكبوا أعمال البلطجة والترويع للآمنين لفرض سطوتهم وأعمالهم الإجرامية والاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.

وتابعت المحكمة أن المتهمين تسللوا لإحدى المزارع بنطاق مدينة قليوب وفتحوا الأعيرة النارية على العمال بها والتي أسفرت عن مصرع اثنين متأثرين باصابتهما بتلك الأعيرة وهما «ر أ ع» و«م ك ج» كما اصيبت ربة منزل أثناء سيرها بالشارع وتدعى «ف ع ع» بطلق ناري وتم نقلها إلى المستشفى واسعافها.

وعلى الفور تم تشكيل حملة أمنية مكبرة وتمكنت من القبض على المتهمين وعددهم 5 عاطلين وتوصلت التحريات أن المتهم الخامس هارب من عدة أحكام صادرة ضده لاستخدام أعمال العنف وأحداث جامع الفتح وسبق اتهامه بالعديد من القضايا وقام بتزوير بطاقة رقم قومي وانتحل شخصية أحد الأشخاص وهارب من عدة أحكام جنائية كما تم ضبط كمية من المسروقات والأسلحة.

وتم عرضهم على النيابة التي أمرت باستمرار حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراق الاول والخامس لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهما، وجاء رأى المفتى بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما.