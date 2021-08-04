بتهمة تزوير في أوراق رسمية..«جنايات بنها» تقضي بـ «المشدد» 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى بتهمة تزوير محررات رسمية، في القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلى جنوب بنها والمقامة من الفنانة نهلة ذكي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البربري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح ومحمد صبحي إبراهيم وأحمد محمد السعيد وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي.

وتضمن أمر الإحالة، أنه في غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع موظف عام يعمل موثق بمكتب توثيق العبور وشخص آخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم اتفق مع الثاني على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجنى عليها «نهلة ذكى عبدالله» فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجني عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجني عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المرزوين موضوع الاتهام السابقين للإعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

و ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليها لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل وأنهما مزوران عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها.