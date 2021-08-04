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وصور تحذف تلقائيًا.. ميزة جديدة يضيفها «واتساب»

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فيديو وصور تحذف تلقائيًا.. ميزة جديدة يضيفها «واتساب» وصور تحذف تلقائيًا.. ميزة جديدة يضيفها «واتساب»

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أعلنت شركة «واتساب» للتواصل الفوري، الأربعاء، إطلاق ميزة «العرض لمرة واحدة»، التي طلبها عدد كبير من المستخدمين.

ووفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز» البريطاني، فإن الخاصية الجديدة تتيح للأشخاص إرسال مقاطع وصور «على أن تحذف تلقائيا بعد مشاهدتها مرة واحدة».

ويمكن لمرسل الصورة أو الفيديو النقر على أيقونة «View Once» أو «العرض مرة واحدة» في شريط النص قبل إرسال الرسالة.

وسيجري تحذير المرسل من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو بخاصية العرض مرة واحدة «لأشخاص موثوق بهم»، على اعتبار أنه لا يزال من الممكن التقاط «لقطة شاشة» أو تسجيل الفيديو قبل اختفائه.

كما أشارت الشركة إلى أنه «إذا اختار مستلم الرسالة الإبلاغ عن الفيديو أو الصور، فسيتم إعادة توجيهها إلى فريق الأمن في واتساب للتحقق منها».

وعلى الرغم من أن الرسائل على واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، إلا عندما يتم الإبلاغ عن شخص ما، فيتم إرسال نسخة غير مشفرة إلى الشركة.

واعتبر بعض المراقبين هذه الميزة وكأنها منسوخة من «سناب شات» و«انستجرام»، بعد ظهورها لأول مرة عام 2017.

المصرى اليوم

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