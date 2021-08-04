«أولمبياد طوكيو» تنتصر على «كورونا»... والتكنولوجيا اليابانية تتفوق

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رغم التحديات التي فرضتها ظروف جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة دول العالم إلا أن التكنولوجيا اليابانية استطاعت التغلب على كافة التحديات وخاصة الاقتصادية، وكان ذلك واضحاً في نشاط المؤسسات والشركات اليابانية العملاقة خلال الجائحة منها شارب اليابانية التي استطاعت الحفاظ على صدارتها للعام السادس عشر على التوالي في اليابان، كأفضل الشركات المصنعة للشاشات في العالم، والتي دعمت علاقتها مؤخرًا مع أحد الشركات المصرية الكبرى المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية مثل الشاشات ومكيفات الهواء والثلاجات وغسالات الأطباق والتي تميزت بالجودة العالية وتوفر الراحة الكاملة لعملائها حول العالم.

ولا شك أن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في ظل الظروف الاستثنائية، يُعد إنجازاً كبيراً لليابان حكومة وشعباً والتي حققت نجاحاً باهراً بفضل التكنولوجيا الحديثة التي أشاد بها العالم في مراسم حفل الافتتاح، كما التزمت بالإجراءات الاحترازية على أعلي مستوى، ورغم أن عدم السماح بالحضور الجماهيري حرم الاقتصاد الياباني من استفادة مالية ضخمة، إلا ان قوة الإرادة والتصميم والعمل الجاد وتطور التكنولوجيا جعلت الجميع يتحدث عن اليابان وما وصلت إليه من تقدم مذهل.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر واليابان، أكد وزير الخارجية الياباني في رسالته الذي سلمها سفير اليابان خلال زيارته للقاهرة مؤخراً لتكريم رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المهندس إبراهيم العربي، أن رئيس المجلس قام بدور هام في خلق بيئة ملائمة للاستثمار بين رجال الأعمال اليابانيين ورجال الأعمال المصريين من خلال المؤتمرات التي عقدها مجلس الأعمال المصري الياباني في القاهرة في الستة اعوام الأخيرة.