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مران .. كارتيرون يحفز اللاعبين وانتظام إمام وعبد السلام فى التدريبات

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مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين وانتظام إمام وعبد السلام فى التدريبات مران .. كارتيرون يحفز اللاعبين وانتظام إمام وعبد السلام فى التدريبات

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة خاصة مع اللاعبين، وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

فيما انتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

المصرى اليوم

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