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تسليم تعويضات المرحلة الثانية للمسستحقين من أبناء النوبة

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تسليم تعويضات المرحلة الثانية للمسستحقين من أبناء النوبة تسليم تعويضات المرحلة الثانية للمسستحقين من أبناء النوبة

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لتسليم تعويضات المسستحقين من أبناء النوبة الذين قاموا بإستيفاء مستنداتهم، ضمن تعويضات المرحلة الثانية، طبقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رقم 1436 لسنة 2021، وكذلك الذين أستوفوا مستنداتهم من مستحقين المرحلة الأولي طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1435لسنة 2021.

ولفت «عطية» إلى أنه بدايةً من الأسبوع القادم، سيتم الدفع الإلكتروني للتعويضات المالية نقدًا في حسابات المستوفين، كما سيتم تجهيز العقود لتسليمها لمستحقى التعويضات الزراعية بمنطقتى وادى الأمل وخورقندى من خلال إدارة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، فيما سيتم تسليم عقود المستحقين للتعويضات السكنية بمبنى المحافظة، بينما جارى تجهيز عقود تملك الأراضى المقامة عليها مساكن متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان لتسليمها للمستحقين بمبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان.

وطالب محافظ أسوان مستحقى التعويضات النوبية من المستوفين بسرعة التوجه لإستلام التعويضات سواء المالية أو السكنية أو الزراعية أو تقنين الأراضى المقامة عليها المساكن، بالإضافة إلى أهمية قيام كل من لم يستوفى المستندات بالعمل على إستكمالها من أجل حصوله على التعويضات المقررة من الدولة.

المصرى اليوم

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