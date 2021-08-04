العالم يمتلك احتياطيات أكثر من 35 ألف طن ذهب.. تعرف على احتياطي الدول العربية

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كشف مجلس الذهب العالمي عن احتياطيات الذهب التي تملكها دول العالم، حيث تجاوزت مستوى 35 ألف طن.

وشمل تقرير مجلس الذهب العالمي، الصادر في شهر أغسطس الجاري، 98 دولة، من ضمنها 16 دولة عربية.

بلغت احتياطيات الدول المدرجة مستوى 35544.3 طن، من ضمنها 1385.2 طن هي مجموع احتياطيات الدول العربية الـ16.

وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان، باحتياطيات تقدر بنحو 287 طنا، ومن ثم الجزائر التي تمتلك 173.6 طن.

أظهر التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة باحتياطيات تبلغ 8133.5 طن، ومن ثم ألمانيا (3359.1 طن)، تليها فرنسا (2436.3 طن)فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا، حيث تمتلك 2292.2 طن، وتمتلك الصين 1948.3 طن، وتحتل المرتبة السادسة عالميا بهذا المؤشر.