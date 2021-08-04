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«زي النهاردة».. وفاة الكاتب الدنماركي هانز كريستيان أندرسن في 4 أغسطس 1875

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«زي النهاردة».. وفاة الكاتب الدنماركي هانز كريستيان أندرسن في 4 أغسطس 1875 «زي النهاردة».. وفاة الكاتب الدنماركي هانز كريستيان أندرسن في 4 أغسطس 1875

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هانز كريستيان أندرسن كاتب وشاعر دنماركي كتب الرواية والقصة والشعر والمسرح كما أنه من أشهر كتاب قصص الأطفال في العالم واشتهر بحكاياته الخرافية للأطفال ومنها بائعة الكبريت والجندي الصفيح وملكة الثلج والحورية الصغيرة وعقلة الإصبع وفرخ البط القبيح وقد ترجمت قصصه وأشعاره إلى أكثر من 150 لغة، وهناك الكثير من الأفلام والمسرحيات والباليه، والرسوم المتحركة المستوحاة أو المأخوذة بشكل مباشر عن كتاباته.

وأندرسون مولود في 2 إبريل 1805 لأسرة متواضعة الحال حيث كان والده يعمل صانع أحذية وكانت والدته تقوم بتنظيف ملابس الأغنياء في البيوت الكبيرة، وقد توفى والده في 1816 وتوفيت والدته في 1833 وكان قد ظهر على هانز منذ صغره ولعه بالأدب والفنون فساعده والده ووالدته على ذلك، ولكي يأمن أندرسن لنفسه قوت يومه بعد وفاة والده عمل في مجال الخياطة فلما بلغ الرابعة عشرة انتقل إلى كوبنهاجن بحثًا عن وظيفة ممثل مسرحي والتحق بالمسرح الملكي الدنماركي لكنه لم يستمر.

وكان أحد زملاؤه في المسرح يصفه بالشاعر، مما ولَّد الرغبة والحماس بداخله في تنشيط موهبته. نشر أندرسن روايته المرتجل في 1835 ولاقت نجاحا وتتابعت أعماله القصصية والروائية والمسرحية وتبوأ مكانة رفيعة بين كتاب العالم هناك جائزة عالمية باسم أندرسن لأدب الطفل والتى تمنح للمتميزين في مجال أدب الطفل مكانة متميزة بين غيرها من الجوائز، فتعرف كواحدة من أرفع الجوائز والتى يتم منحها لمؤلف ورسام كل عامين وذلك في احتفال رسمى تقوم فيه الملكة مارجريت ملكة الدنمارك بمنح الجوائز للفائزين، إلى أن توفى أندرسن «زي النهارده» في 4 أغسطس 1875

المصرى اليوم

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