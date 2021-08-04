مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس يستعد لاستقبال رغبات الطلاب بـ١٣ معملاً

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تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لاستقبال طلاب الثانوية العامة في معامل التنسيق المركزي.

وتتقدم جامعة عين شمس بالتهنئة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لتحقيق نجاح وتفوق رغما من جائحة كورونا، ويسعدنا استقبالكم بمعامل التنسيق الالكتروني المميزة بكليات الجامعة المختلفة لمساعدتكم في ترتيب رغباتكم بمراحل التنسيق الالكتروني المختلفة كأول خطوة تجاه المستقبل.

وحرصت الجامعة على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق المقبل، وفي هذا السياق خصص قطاع التعليم والطلاب المبني الرئيسي بالادارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبه الملحقة داخل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

ويستعد قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022م من خلال عدد 13 معمل مجهزين بعدد 300 جهاز كمبيوتر في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من معالي أ.د.وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وتتخذ معامل التنسيق الالكتروني كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي تضمن سلامة الطلاب واولياء أمورهم والعاملين وذلك حرصا على مصلحة الطلاب، حيث يتوافر عدد 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطلاب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات على إلا تزيد نسبة الاشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة.

ويتم تقديم خدمة التنسيق الالكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في اعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والارشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب. مع اتاحة ارقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الالكتروني للرد على أي استفسارات.

كما اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية) وكذا كلية التمريض ومعهدي التمريض (الدمرداش – التخصصي) وفقا لقواعد وشروط المجلس الأعلى للجامعات والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الالكترونى والتابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب في أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذي يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذي يرغب في أدائه.

وسيتم التسجيل الالكتروني وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي من السبت 7 أغسطس وحتي الخميس 19 أغسطس المقبل. ونحرص كل الحرص على التيسير على الطلاب وإجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق والذى يعد اجتياز عدد من الاختبارات لقياس قدرات الطالب كشرط أساسياً للالتحاق بكلية التربية النوعية (شعبة تربية فنية – شعبة تربية موسيقية) وكلية التمريض ومعهدي التمريض للعام الجامعى 2021/2022م.

وتؤكد الجامعة على التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء اختبارات القدرات وكذا فترة التنسيق القادمة، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى، وكذلك تقليل الكثافة وارتداء الكمامات للطلاب، وتعقيم قاعات الاختبارات بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس كورونا.