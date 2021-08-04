أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الآلاف يفرون من منازلهم في العاصمة اليونانية مع وصول الحرائق إلى مناطق سكنية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة