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محمود الونش.. 5 سنوات من التألق والإنجازات مع القلعة البيضاء

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محمود الونش.. 5 سنوات من التألق والإنجازات مع القلعة البيضاء محمود الونش.. 5 سنوات من التألق والإنجازات مع القلعة البيضاء

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احتفل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بمرور 5 سنوات على انضمامه للقلعة البيضاء قادما من طلائع الجيش.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب مؤخرا، في تمديد عقد الونش ليستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2025.

وأصبح الونش خلال السنوات الأخيرة – باعتراف جميع خبراء اللعبة – واحدا من أهم المدافعين في وإفريقيا بعد تطور مستواه الفني والبدني بشكل ملحوظ وهو ما جعل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يستعين به في أوليمبياد طوكيو.

ويرصد الموقع الرسمي في السطور التالية مسيرة الونش مع الزمالك في 5 سنوات:

– شارك الونش مع الأبيض في 169 مباراة منها 160 مباراة بشكل أساسي، و9 مباريات كبديل، وساهم في 92 انتصارا للفارس الأبيض و45 تعادلا، خلال مسيرته التي شهدت تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 أهداف.

– لم تكن مشاركة الونش المميزة مقتصرة على المستوى المحلي فقط، فقد شارك في 22 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا و12 مباراة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، و4 مباريات في دوري أبطال العرب و3 مباريات في كأس السوبر المصري ومباراة في كأس السوبر الإفريقي ومباراة في كأس السوبر السعودي – المصري.

– كلل الونش جهوده مع الزمالك بالتتويج بسبعة ألقاب وهي: “كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري مرتين، كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر السعودي – المصري”.

– شارك الونش مؤخرا في 4 مباريات مع الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو باليابان، بعدما تم اختياره من قبل شوقي غريب المدير الفني الفراعنة كواحد من الثلاثي الكبار وظهر بمستوى رائع وقاد فراعنة الأوليمبي للدور ربع النهائي قبل أن يودع الدورة الأوليمبية أمام البرازيل.

المصرى اليوم

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