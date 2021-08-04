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«زي النهاردة».. توماس سانكارا يغير اسم (فولتا العليا) إلى (بوركينا فاسو) في 4 أغسطس 1984

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«زي النهاردة».. توماس سانكارا يغير اسم (فولتا العليا) إلى (بوركينا فاسو) في 4 أغسطس 1984 «زي النهاردة».. توماس سانكارا يغير اسم (فولتا العليا) إلى (بوركينا فاسو) في 4 أغسطس 1984

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بوركينا فاسو دولة في غرب أفريقيا، تحيطها 6 دول هي مالى من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقى، توجو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي، وهي تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 13 مليونًا ونصف المليون، كان اسمها في الماضى «جمهورية فولتا العليا»، و«زي النهاردة» 4 أغسطس 1984.

وقام الرئيس توماس سانكارا 4 أغسطس 1984 بتغيير اسم الدولة إلى «بوركينا فاسو»، وهي تعني «بلد الناس النزيهين أوالطاهرين»، وهذا الاسم مشتق حرفيًا من اللغتين الرئيسيتين في البلاد، ولقد كانت بوركينا فاسو (فولتا العليا) قسمًا من مملكة (ملى) الإسلامية، ثم خضعت لمملكة (صنفى) الإسلامية، وبعد تفتيت المملكتين تكونت مملكة فولتا، وخضعت للاستعمار الفرنسي أيام وجوده في أفريقيا، عندما وقع مع مملكة الفولتا معاهدة في 1896 وتم ضمها إلى مستعمرة السنغال العليا، ثم أصبحت مستعمرة منفردة وعرفت بفولتا العليا، وعندما قام المسلمون في فولتا العليا بمحاولات لنيل استقلالهم (فتتوا) أرضهم فوزعت على ساحل العاج ومالى والنيجر.

وفي 1947 استعادت فولتا العليا وحدة أرضها في مستعمرة واحدة، ثم نالت استقلالها في 1960، حينما كان سكانها أكثر من 8 ملايين، منهم 60% من المسلمين وفي أرض بوركينا فاسو مجموعة من الأودية النهرية ويصرف معظمها لنهر فولتا مثل فولتا الأبيض وفولتا الأحمر وفولتا الأسود، وتنتشر المستنقعات في المناطق المنخفضة مثل مستنقع (جوروما) وهو موطن ذبابة (تسى تسى) الضارة، وينتمى سكان (بوركينا فاسو) إلى عناصر عديدة منهم الموسى، ويشكلون نصف السكان تقريبًا ثم الماندج ومنهم الديولا والسامو والتنجا، ومن سكان بوركينا فاسو السنوفو والهوسا والفولانى والطوارق، ورغم أن الفرنسية هي لغة البلاد الرسمية، فإن السكان يتحدثون أيضًا لغات المورى والديولا (البمبارا)، وأمازيغية الطوارق.

وبدأت اللغة العربية تدرس في بعض المدارس أيضًا وتبلغ نسبة المسلمين في بوركينا فاسو 70% و19.6% كاثوليك، وبروتستانت، و23.7% يتبعون ديانات محلية، ويعمل أهل بوركينا فاسو في الزراعة والرعي، وأهم الحاصلات الزراعية الأرز والذرة والفول السوداني والقطن والسمسم، ويربون الأغنام والماعز والأبقار بأعداد هائلة، وقد وصلها الإسلام في القرن التاسع الهجري.

المصرى اليوم

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