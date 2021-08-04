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يقترب من ضم حسام حسن بسبب رغبه اللاعب

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الزمالك يقترب من ضم حسام حسن بسبب رغبه اللاعب يقترب من ضم حسام حسن بسبب رغبه اللاعب

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تمسك حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة والمعار لأهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، بالانتقال الموسم المقبل إلى نادى ، بعدما عرض مسؤولو القلعة البيضاء 25 مليون جنيه على نادي سموحة لضم اللاعب دون دخول أي لاعبين في الصفقة، أو الحصول على خدمات أسامة فيصل لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ووفقا لرغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري، وهو الأمر الذي يقرب انتقال حسام حسن لنادي الزمالك، بالرغم من رغبة أندية الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع اللاعب.

ويسعى المارد الأبيض لحسم الصفقة والتوصل لاتفاق، خاصةً بعدما أبدى اللاعب موافقته على ارتداء قميص الزمالك خلال الموسم الجديد، وطالب باتريس كارتيرون المدير الفني، بالتوقيع مع اللاعب من أجل سد العجز الهجومي بعد رحيل مصطفى محمد، وعدم قدرة مروان حمدي وسيف الدين الجزائري، على تعويضه.

المصرى اليوم

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