أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع درجة الاستعداد وتحذيرات من الإجهاد الحراري في الوادي الجديد

Print
رفع درجة الاستعداد وتحذيرات من الإجهاد الحراري في الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد وتحذيرات من الإجهاد الحراري في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادي الجديد، موجه من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تواصل المحافظة رفع درجة الإستعداد لمواجهة أي حالات تصاب بالاجهاد الحراري وضربات الشمس .

ورفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الاستعدادات اللازمة لاستقبال أية حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه خلال موجات الطقس الحار التي تشهدها المحافظة، فالمواطن يكون معرضا لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، مثل ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي مثل الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، وسرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وأشار إلى أنه لابد من الابتعاد عن حرارة الشمس خلال الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998

«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998