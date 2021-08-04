رفع درجة الاستعداد وتحذيرات من الإجهاد الحراري في الوادي الجديد

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تشهد محافظة الوادي الجديد، موجه من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تواصل المحافظة رفع درجة الإستعداد لمواجهة أي حالات تصاب بالاجهاد الحراري وضربات الشمس .

ورفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الاستعدادات اللازمة لاستقبال أية حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه خلال موجات الطقس الحار التي تشهدها المحافظة، فالمواطن يكون معرضا لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، مثل ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي مثل الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، وسرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وأشار إلى أنه لابد من الابتعاد عن حرارة الشمس خلال الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس .