رئيس لبنان: البلاد تمر بأصعب أوقاتها.. معدل غير مسبوق للفقر وكورونا والنزوح السوري

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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إن الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحاً نازفاً في وجدان كل اللبنانيين، ولا يزال السعي إلى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلباً لكل لبناني، وحقاً بديهياً، خصوصاً لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم، فإنه هناك التزام منه أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه.

وأضاف لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى إظهار الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة.

وأشار إلى أن لبنان يمر بأصعب أوقاته؛ يشهد معدل غير مسبوق للفقر؛ جائحة كورونا نقص حاد في الأدوية؛ والنزوح السوري؛ لذلك فإن إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحّة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار.

وتابع: لقد غرقت البلاد لأشهر في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل الإنقاذي للحكومة، واليوم نحن في مرحلة جديدة، وآمل أن يكون تشكيل الحكومة قادرا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي.