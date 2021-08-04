أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس لبنان: البلاد تمر بأصعب أوقاتها.. معدل غير مسبوق للفقر وكورونا والنزوح السوري

Print
رئيس لبنان: البلاد تمر بأصعب أوقاتها.. معدل غير مسبوق للفقر وكورونا والنزوح السوري رئيس لبنان: البلاد تمر بأصعب أوقاتها.. معدل غير مسبوق للفقر وكورونا والنزوح السوري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إن الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحاً نازفاً في وجدان كل اللبنانيين، ولا يزال السعي إلى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلباً لكل لبناني، وحقاً بديهياً، خصوصاً لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم، فإنه هناك التزام منه أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه.

وأضاف لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى إظهار الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة.

وأشار إلى أن لبنان يمر بأصعب أوقاته؛ يشهد معدل غير مسبوق للفقر؛ جائحة كورونا نقص حاد في الأدوية؛ والنزوح السوري؛ لذلك فإن إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحّة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار.

وتابع: لقد غرقت البلاد لأشهر في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل الإنقاذي للحكومة، واليوم نحن في مرحلة جديدة، وآمل أن يكون تشكيل قادرا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب