المملكة تعزز تعاونها مع البرازيل بالاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

★ ★ ★ ★ ★

"السواحه" يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين مع نظيره البرازيلي

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه مع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار ماركوس سيزار بونتيس سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي التقنية والفضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة في هذه المجالات؛ لكونها جسراً يقود المملكة لتحقيق تحولها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وإيجاد صناعات حديثة ومستدامة تؤدي إلى فرص عمل جديدة.

كما استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومتي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والتطوير والابتكار إلى جانب مجال الفضاء الواعد.