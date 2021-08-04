أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة العالم والأديب الدكتور أحمد مستجير 17 أغسطس 2006 -
«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988 -
رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم -
«زي النهارده» الرئيس كلينتون يعترف بعلاقته غير المشروعة بمونيكا 17 أغسطس 1998 -
استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه -
أسامة عبد الكريم: محمود جاد حارس كبير .. وحلمي طولان تأثر بالسوشيال ميديا -
وكيل لاعبين: إيهاب جلال مديرًا فنيًا لبيراميدز -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تعزز تعاونها مع البرازيل بالاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

Print
المملكة تعزز تعاونها مع البرازيل بالاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار المملكة تعزز تعاونها مع البرازيل بالاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار
"السواحه" يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين مع نظيره البرازيلي

المملكة تعزز تعاونها مع البرازيل بالاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه مع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار ماركوس سيزار بونتيس سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي التقنية والفضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة في هذه المجالات؛ لكونها جسراً يقود المملكة لتحقيق تحولها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وإيجاد صناعات حديثة ومستدامة تؤدي إلى فرص عمل جديدة.

كما استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومتي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والتطوير والابتكار إلى جانب مجال الفضاء الواعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا