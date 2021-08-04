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مران .. محمود علاء يشارك في التدريبات الجماعية

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مران الزمالك.. محمود علاء يشارك في التدريبات الجماعية مران .. محمود علاء يشارك في التدريبات الجماعية

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شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية للأبيض في المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وخاض علاء التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

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